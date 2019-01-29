رسميا... بغداد توافق على خفض أسعار شحنات النفط إلى الأردن

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وفي وقت سابق استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه الرسمي رئيس مجلس القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد الغزو.

وأكد عبد المهدي اعتزازه بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين ودخولها مرحلة أكثر جدية لتحقيق مصالح الشعبين العراقي والأردني، مشيدا بعزم البلدين على توسيعها في جميع المجالات.

من جهته أعرب رئيس مجلس القضاء الأردني عن سعادته بزيارته للعراق واطلاعه على تطور الأوضاع في البلاد ومدينة بغداد على وجه الخصوص، وما لمسه من أمن واستقرار وحياة طبيعية، مشيرا إلى التعاون في المجالات القضائية والقانونية الذي يشكل إضافة مهمة للعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.

وفي منتصف الشهر الجاري وصل العاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث العلاقات المشتركة.