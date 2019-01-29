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© Sputnik . Sergej Guneev
وأكد عبد المهدي اعتزازه بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين ودخولها مرحلة أكثر جدية لتحقيق مصالح الشعبين العراقي والأردني، مشيدا بعزم البلدين على توسيعها في جميع المجالات.
من جهته أعرب رئيس مجلس القضاء الأردني عن سعادته بزيارته للعراق واطلاعه على تطور الأوضاع في البلاد ومدينة بغداد على وجه الخصوص، وما لمسه من أمن واستقرار وحياة طبيعية، مشيرا إلى التعاون في المجالات القضائية والقانونية الذي يشكل إضافة مهمة للعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
وفي منتصف الشهر الجاري وصل العاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث العلاقات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا... بغداد توافق على خفض أسعار شحنات النفط إلى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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