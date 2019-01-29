السودان.. مدير المخابرات يفرج عن معتقلي احتجاجات «تنحي البشير»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الثلاثاء، أنّ مدير جهاز الأمن والمخابرات أصدر قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر وتطالب بتنحّي الرئيس عمر البشير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزارة: "أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".

وتقول الجماعات الحقوقية: إنّ أكثر من ألف متظاهر وقائد في المعارضة وناشط وصحفي، احتجزوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 ديسمبر الماضي.

من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير في العاصمة الخرطوم وأم درمان اليوم الثلاثاء، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ونزل المحتجون إلى الشوارع في ثلاث مناطق في الخرطوم ومثلها في أم درمان المحاذية لنهر النيل، لكن سرعان ما أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود، وصرخ المحتجون "حرية، سلام، عدالة" و"لسنا خائفين"، عندما استهلوا التظاهرة.

وفي وقت مبكر من اليوم، نفذ سودانيون من قبيلة البجا في مدينة بورسودان الواقعة على البحر الأحمر اعتصامًا ضد البشير، وذلك إحياء لذكرى 21 شخصًا من مدينتهم قتلوا عام 2005 خلال مظاهرات تطالب بتخصيص المزيد من الموارد لمنطقة شرق السودان.

وتحول الاعتصام إلى تظاهرة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، وفق ما أكد شهود وناشطون.

ونادى هؤلاء "حرية، سلام، عدالة"، وهو الشعار الأساسي للحراك الحالي المناهض للحكومة، متجمعين في ساحة وسط المدينة.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر الماضي، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبر ثلاثة أضعاف، وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب بإنهاء حكم البشير الذي يدير البلاد بقبضة حديدية منذ ثلاثة عقود.