وكان جاويدو قد دعا أمس الاثنين، إلى تظاهرات جديدة يومي الأربعاء والسبت المقبلين ضد الرئيس نيكولاس مادورو لدفع الجيش إلى تغيير موقفه ومواكبة الُمهَل التي حددها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.
وأضاف: "سنحتفل يوم (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد والوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة".
أمّا الاتحاد الأوروبي، فقد لوح بتهديد غير واضح، حيث أكّد أنّه سيتخذ إجراءات إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات في الأيام المقبلة، بما في ذلك في ما يتعلق بالاعتراف بقيادة البلاد.
وحتى الآن، لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه، وقد صرح لشبكة "سي إن إن-ترك": "لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الفنزويلي يطالب بمنع جوايدو من مغادرة البلاد وتجميد حساباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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