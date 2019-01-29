النائب العام الفنزويلي يطالب بمنع جوايدو من مغادرة البلاد وتجميد حساباته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب النائب العام الفنزويلي طارق صعب، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا منع رئيس البرلمان خوان جوايدو، من مغادرة البلاد وحجب حساباته المصرفية وحظره من التصرف بممتلكاته.

وقال النائب العام في كلمة له بثها تلفزيون "telesurtv": "جوايدو هو المسؤول عن الأحداث التي وقعت في فنزويلا منذ 22 يناير الجاري، والتي أضرت بسلام الجمهورية والاقتصاد والتراث الوطني".

وكان جاويدو قد دعا أمس الاثنين، إلى تظاهرات جديدة يومي الأربعاء والسبت المقبلين ضد الرئيس نيكولاس مادورو لدفع الجيش إلى تغيير موقفه ومواكبة الُمهَل التي حددها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جوايدو (35 عامًا) قوله: "عند الساعة 14,00 من الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب"، ودعا إلى تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم يوم السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار.

وأضاف: "سنحتفل يوم (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد والوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة".

وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا ستعترف بجوايدو رئيسًا، وتنتهي هذه المهلة يوم الأحد.

أمّا الاتحاد الأوروبي، فقد لوح بتهديد غير واضح، حيث أكّد أنّه سيتخذ إجراءات إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات في الأيام المقبلة، بما في ذلك في ما يتعلق بالاعتراف بقيادة البلاد.

وحتى الآن، لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه، وقد صرح لشبكة "سي إن إن-ترك": "لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا".

ويسعى جوايدو إلى إضعاف ولاء الجيش الأساسي لبقاء نيكولاس مادورو في الحكم منذ 2013، متشجعًا بالدعم الدولي الذي حصل عليه، وقد عرض العفو عن الموظفين والعسكريين الذين يوافقون على دعمه، في قانون قام أنصاره بتوزيعه يوم الأحد الماضي على مراكز الشرطة والجيش في البلاد.