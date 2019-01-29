رئيس وزراء قطر يهنئ فريق بلاده بالتأهل لنهائي كأس آسيا

الدوحة/الخليج 365

هنأ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء، منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية لأول مرة في تاريخه إثر فوز العنابي على الإمارات برباعية نظيفة.

وكتب آل ثاني على تويتر قائلا "كلنا فخر بفريق المستقبل منتخبنا الوطني، كفو عليكم رفعتوا الراس وفرحتوا أهل قطر، كل التوفيق في النهائي".

وللمرة الأولى في تاريخه، كتب المنتخب القطري، مساء اليوم، تاريخا جديدا له بعد انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة المقامة بالإمارات.

وخرج الآلاف من القطريين والمقييمن إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز المنتخب العنابي على الإمارات برباعية نظيفة في نصف النهائي.

واكتظ كورنيش الدوحة بالسيارات التي تحمل أعلام قطر وتحتفل بالفوز.

كما جرت احتفالات كبيرة داخل عدد من المراكز التجارية في قطر والتي كانت قد عرضت شاشات ضخمة لمشاهدة البطولة.

ويواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.