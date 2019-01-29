السودان يعلن الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.

جاء ذلك في بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية على الصحفيين والمراسلين، بينهم مراسل الخليج 365.

وقال البيان إن مدير جهاز الأمن السوداني، صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارًا بإطلاق سراح حميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم.

وفي 7 يناير/ كانون ثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغا.

وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.