فيضان بشري في شوارع الدوحة فرحا بفوز العنابي على الإمارات

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

خرج الآلاف من القطريين والمقييمن إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز المنتخب العنابي على الإمارات برباعية نظيفة في نصف نهائي أمم آسيا.

واكتظ كورنيش الدوحة بالسيارات التي تحمل أعلام قطر وتحتفل بالفوز.

كما جرت احتفالات كبيرة داخل عدد من المراكز التجارية في قطر والتي كانت قد عرضت شاشات ضخمة لمشاهدة البطولة.

وكتب المنتخب القطري، الثلاثاء، تاريخا جديدا له بعد انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات للمرة الأولى في تاريخه.

ويواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.