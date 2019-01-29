الحريري: متفائل "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، إنه متفائل "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف الحريري، في حديث لصحفيين، إن مساعي إنهاء تشكيل الحكومة إيجابية، وأن المزيد سيتضح خلال أيام، إلا أنه رفض الحديث عن خياراته للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وبشأن أنباء تداولتها وسائل إعلام، الإثنين، بشأن وضع النظام السوري "تيار المستقبل"، الذي يرأسه الحريري، على لائحة الإرهاب، قال الأخير: "هذه لائحة الشرف، لأن هذا النظام هو إرهابي أصلا".



والأربعاء الماضي، أعلن الحريري وجود "أمور إيجابية تتبلور" بشأن تشكيل الحكومة. مضيفا: "سأحسم الموضوع الأسبوع المقبل (الجاري)".



وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الدرزي، يتمسك "حزب الله" بتمثيل حلفائه السنة بوزير بالحكومة.



ويحاول كل الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ أشهر.



ويعاني لبنان من أزمة تأخر تشكيل الحكومة، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية حول المسؤول عن عرقلة تشكيلها.