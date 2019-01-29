مصر: توقيف 54 بينهم إخوان شكلوا كيانًا لـ"إحداث فوضى"

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، توقيف 54 شخصًا، بينهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنهم شكلوا كيانًا لـ"إحداث فوضى"، في شهرى يناير/كانون ثان الجاري، وفبراير/شباط المقبل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد".

وأوضحت أن قواتها تمكنت من "تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 54 من العناصر الإخوانية والإثارية (دون توضيح)".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقى عناصر التنظيم المشار إليه"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن تلك الاتهامات، غير أن جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات إرهابية تشدد على رفضها العنف.

وقبل أيام، مرت الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا والمنتمي للإخوان في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب".

وفي ديسمبر/كانون أول 2013، أصدرت الحكومة قراراً باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي".