عباس يستقبل وزير خارجية إيطاليا في رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



استقبل الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزى.

وأطلع "عباس"، الوزير، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وطالب الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء بضرورة "تدخل المجتمع الدولي، لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة".

وشدد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية.

كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن وزير الخارجية الايطالي، دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ "حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن إيطاليا مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من أجل بناء المؤسسات.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي رام الله اليوم، وعلى جدول أعماله لقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين.

