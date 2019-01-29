عباس يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية من نظيره التونسي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
تسلّم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، دعوة رسمية من نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، للمشاركة في أعمال، الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في تونس العاصمة، في مارس/آذار القادم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "عباس" تسلم الدعوة، من مبعوث الرئيس التونسي، صبري باش طبجي.
ورحب الرئيس الفلسطيني بالدعوة، مؤكدا على "عمق العلاقات بين تونس وفلسطين"، بحسب وكالة "وفا".
كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن "طبجي"، قوله إن القضية الفلسطينية "ستكون إحدى العناوين الرئيسية للقمة العربية.
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