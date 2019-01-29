استشهاد فلسطيني بغزة متأثرا بإصابته بمسيرة العودة الجمعة الماضي

غزة/ مصطفى حبوش/الخليج 365-

استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركته بمسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه:" استشهد سمير غازي النباهين (47 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، شرقي البريج".

وذكر القدرة أن النباهين أُصيب بـ"قنبلة غاز في وجهه، أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ومنذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.