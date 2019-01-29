اندلاع #حريق في مستشفى #الأسياح بـ #القصيم

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق اليوم (الثلاثاء) في مستشفى الأسياح بالقصيم دون أن يسفر عن أي إصابات.

من جهتها أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن فرقة الدفاع المدني سيطرت على حريق محدود اندلع افي مولد الكهرباء الخارجي بمحيط السور من الجهة الجنوبية، ولم يتسبب بأضرار داخل المستشفى أو إصابات.

وبينت الشؤون الصحية بالمنطقة، بأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالمديرية بالتعاون مع المستشفى قامت بتفعيل برتوكول الطوارئ المتبع في مثل هذه الحالات، وسرعة توفير الطاقة الكهربائية للمستشفى عبر المولد الاحتياطي للأقسام الطبية المرتبطة بالمرضى لضمان سير الخدمات الصحية دون أن تتأثر بالحريق بالتعاون مع المعنيين بشركة الكهرباء.

وأشارت إلى أن الإدارات المعنية للمديرية تتابع مع شركة الكهرباء لضمان وإعادة وصول التيار الكهربائي لداخل الاقسام بالمستشفى وعدم تأثرها جراء احتراق المولد الخارجي المغذي للطاقة الكهربائية.