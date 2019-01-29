الأمم_المتحدة تثمن دور #السعودية في تخفيف معاناة 240 ألف نازح يمني

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم (الثلاثاء) ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن أيمن الغرايبة.

وثمن الغرابية دور المملكة ممثلة بالمركز في التخفيف من معانات 240 ألف نازح يمني في المناطق الغربية اليمنية وشكره للمملكة والإمارات بتقديم منحة 61 مليون دولار للنازحين داخل اليمن، منوهاً بالأدوار التي يقدمها المركز عبر برامجه المتنوعة في المحافظات اليمنية كافة.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع الإنساني في العديد من الدول وخصوصاً في اليمن وكذلك القضايا المتعلقة باللاجئين الموجودين في عدد من مراكز الإيواء.

وأدان الدكتور الربيعة الانتهاكات الحوثية الصارخة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم حرض في محافظة حجة اليمنية الذي نتج عنه مقتل العديد من الأبرياء.