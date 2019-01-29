حساب_المواطن يصدر تنبيها مهما حول وقف صرف بدل #غلاء_المعيشة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد حساب المواطن أن وقف بعض الشركات الخاصة صرف بدل غلاء المعيشة لا يؤثر على قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين جاء فيه : ماذا عن الشركات التي أوقفت بدل غلاء المعيشة هل يؤثر على حساب المواطن؟

وردت بالقول: لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن ، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

والمعروف أن بدل الغلاء المعيشة صرفته بعض الشركات الخاصة لمنسوبيها أسوة بما تم في الأمر الملكي الكريم الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع الحكومي لكن في جميع الأحوال لا يتأثر به دعم حساب المواطن حيث لا يتم الإفصاح عنه ضمن الدخل الشهري.