الجمعية السعودية تنظم المؤتمر الـ13 للاحياء الدقيقة والامراض المعدية

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فوزية مشهور
تنظم الجمعية السعودية للاحياء الدقيقة والامراض المعدية المؤتمر الثالث عشر للامراض المعدية بمشاركة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث مؤسسة عامة جدة في الفترة من 30يناير إلى 2 فبراير بفندق هيلتون جدة .
حيث يناقش المؤتمر العديد من الاوراق العلمية والابحاث الطبية من اهمها تسليط الضوء على المستجدات في الأمراض المعدية وخاصة السل الرئوي ومرض تفشي نيبا فايروس والاستكشافات الحديثة للسيطرة عليها . كما سوف يسلط الضوء على المضادات الحيوية وخطورة استخدامها الخاطيء في علاج الامراض والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية . كما سيتم تسليط الضوء على اخر الاجهزة والطرق المستخدمة للكشف والتشخيص لمسببات الامراض المعدية ،أوضح بذلك الدكتور محمد قطب استشاري مختبرات والأحياء الدقيقة و رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر .
الجدير بالذكر أنه تم إعتماد 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية ، والحضور لكافة الاخصائيين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين .
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