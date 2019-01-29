الجمعية السعودية تنظم المؤتمر الـ13 للاحياء الدقيقة والامراض المعدية

فوزية مشهور

تنظم الجمعية السعودية للاحياء الدقيقة والامراض المعدية المؤتمر الثالث عشر للامراض المعدية بمشاركة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث مؤسسة عامة جدة في الفترة من 30يناير إلى 2 فبراير بفندق هيلتون جدة .

حيث يناقش المؤتمر العديد من الاوراق العلمية والابحاث الطبية من اهمها تسليط الضوء على المستجدات في الأمراض المعدية وخاصة السل الرئوي ومرض تفشي نيبا فايروس والاستكشافات الحديثة للسيطرة عليها . كما سوف يسلط الضوء على المضادات الحيوية وخطورة استخدامها الخاطيء في علاج الامراض والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية . كما سيتم تسليط الضوء على اخر الاجهزة والطرق المستخدمة للكشف والتشخيص لمسببات الامراض المعدية ،أوضح بذلك الدكتور محمد قطب استشاري مختبرات والأحياء الدقيقة و رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر .

الجدير بالذكر أنه تم إعتماد 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية ، والحضور لكافة الاخصائيين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين .