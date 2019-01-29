1300 زائرة في أول ايام معرض صنع بيدي للمشاريع الصغيرة بجامعة الملك عبدالعزيز

فوزية مشهور

عكس الإقبال الكبير في عدد الزائرات لمعرض “صنع بيدي” في دورته ال(١٣) خلال أول أيامه من فترة انعقاده المحدده ب(٥) أيام من الأسبوع الحالي، أهمية ومكانة المعرض باعتباره مشروع ريادي يقدم مشاريع المشاركات الصغيرة وعرضها للمجتمع، وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، إضافة لإعطاء الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للمشاركة وإظهار مواهبهم وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه، حيث تجاوز عدد الزائرات في أول أيامه ل(١٣٠٠) زائرة.

وكانت فعالياته المعرض في نسخته الحالية قد انطلقت بافتتاح وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أعمال معرض ” صنع بيدي ” وذلك يوم الأحد ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ بنتظيم من عمادة شؤون طلاب لأنشطة الطالبات بالجامعة بإشراف الدكتورة أروى عرب، سعياً لغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالبات والمجتمع عموماً وتشجيعهم على الاستثمار ، واستهل المعرض في أيامه الاولى بدورات في آلية العمل التجاري، و كيفية الابتكار والإبداع داخل هذا المجال، كما صاحب المعرض دورة مقدمه من مركز الإبداع وريادة الأعمال تمحورت حول أساليب إقناع المستثمرين، وماهي اساسيات عرض المشروع التجاري، بالإضافة الى إكسابهم مهارات الاتصال والتواصل واستغلال الطاقات الكامنة ، والجدير بالذكر ان عدد المشاريع المشاركة تعدى المائة مشروع في المعرض، و تنوعت أقسام المعرض بين قسم الازياء و المجوهرات، والمطبوعات و الجرافيك و الانيميشن، التغذية و الضيافة، والحفلات والتصوير، والفنون، و الهدايا و أخيراً الأعمال اليدوية.

وتضمن المعرض فكرة توزيع شاشات رقميه تهدف اشرح محتويات المعرض بطريقة الإبداع البصري، ويعمل المعرض طوال دوراته المتعددة على فتح نافذة تسويقية للمشاريع الطلابية المشاركة فيها .كما يتيح للزوار فرصة الاطلاع ومشاهدة الأعمال التي يتم عرضها والمنتجات المتنوعة ، حيث شهد المعرض إقبال كبير من الزوار ، إذ بلغ عدد الزائرات لليوم الاول أكثر من ١٣٠٠ زائرة شملت زوار من داخل وخارج الجامعة بالإضافة لعدد من المدارس.

ويشهد معرض “صنع بيدي” للمشاريع الصغيره ولأول مرة مسابقة المشاريع الأكثر تميزاً بين الكليات بمجال “خدمات الحج والعمرة”، وتحدياً فيما يخص الهدايا والملصقات العلمية والتطبيقات وقصص عن الحج، وسيتم تقييم المشاريع خلال فترة المعرض من قبل لجنة تحكييم تضم نخبه من المختصين يترأسها عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني .