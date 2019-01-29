ورشة عمل بين المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية والقطاعات الصحية في المملكة

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فوزية مشهور
انعقاد ورشة عمل بين المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية، يوم أمس الأثنين الموافق 22/5/1440 بمدينة الرياض ممثلين عن القطاعات الصحية في المملكة ، لبحث سبل تحسين ورفع نسبة الالتزام بالمتطلبات الأساسية لسلامة المرضى ، وفق المعايير الـ ٢٠ لـ ” برنامج أمان ” التي هي في طليعة الاشتراطات أثناء زيارات #سباهي التقييمية.
وكما شاركت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالاستاذ حسام عمر الباز ، مدير إدارة الجودة. و تقدم الأستاذ حسام بالشكر لمسؤولي المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية و كل الحضور واختتم قائلاً : نتطلع إلى أن تسهم هذه ورشة في نشر ثقافة الجودة و سلامة المرضى في كافة القطاعات الصحية و الممارسين لتحقيق الأهداف المرجوة ، حيث أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الفعاليات التوعوية لخلق بيئة صحية مثالية .
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