ورشة عمل بين المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية والقطاعات الصحية في المملكة

فوزية مشهور

انعقاد ورشة عمل بين المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية، يوم أمس الأثنين الموافق 22/5/1440 بمدينة الرياض ممثلين عن القطاعات الصحية في المملكة ، لبحث سبل تحسين ورفع نسبة الالتزام بالمتطلبات الأساسية لسلامة المرضى ، وفق المعايير الـ ٢٠ لـ ” برنامج أمان ” التي هي في طليعة الاشتراطات أثناء زيارات ⁧‫#سباهي‬⁩ التقييمية.

وكما شاركت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالاستاذ حسام عمر الباز ، مدير إدارة الجودة. و تقدم الأستاذ حسام بالشكر لمسؤولي المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية و كل الحضور واختتم قائلاً : نتطلع إلى أن تسهم هذه ورشة في نشر ثقافة الجودة و سلامة المرضى في كافة القطاعات الصحية و الممارسين لتحقيق الأهداف المرجوة ، حيث أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الفعاليات التوعوية لخلق بيئة صحية مثالية .