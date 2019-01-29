شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. صاعقة رعدية تقتل «شقيقين» في محافظة خليص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

واقعة مفجعة عاشتها أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنين من أبنائها جراء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس الاثنين.

وقال أحد أقارب الشابين، إن الفقيدين كانا بعيدين عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.

وأوضح أن الفقيدين في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة.

ولفت إلى أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنين من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.