شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مجموعة أشخاص احتجزتهم «سيول الطائف» داخل مركبتهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
تسببت السيول المنقولة في وادي الغري بمحافظة المويه شرق الطائف، اليوم الثلاثاء، في احتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مركبتهم.
وباشرت الجهات المعنية البلاغ المقدم بالواقعة، وتمكنت من إنقاذهم وهم بصحة جيدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان سيل منقول في الوادي؛ تسبب في احتجاز عددٍ من الأشخاص بداخل مركبتهم، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المختصة وقامت بإخراجهم وهم بصحة جيدة.
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