الحكومة الفلسطينية تُقدم استقالتها للرئيس عباس

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مضيفا أنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، معربًا خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسته، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، إذ شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام، التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا، وفقًا لروسيا اليوم.
وأشار الحمد الله إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ عام 2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا، بحسب سبوتنيك. تأتي
وأشار الحمد الله إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ عام 2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا، بحسب سبوتنيك.
تأتي هذه الخطوة بعد دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح، الأحد الماضي، خلال اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وهو ما اعتبرته حركة حماس انتهاكا جديدا يعمق الأزمة الفلسطينية ويضعف الجبهة الداخلية.
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