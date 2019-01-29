دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على «فيس بوك» أغنية للمطرب أحمد جمال لمكافحة الفساد ومطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي وقائع فساد. ووضع فيديو الهيئة شعار «شارك وبلغ عن الفساد» ملحق به رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء و16100 هيئة الرقابة الإدارية لتلقي البلاغات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الرقابة الإدارية» تحارب الفساد بأغنية علي فيسبوك: «شارك وبلّغ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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