دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالتفاصيل.. مشروع نيوم يؤسس شركة جديدة لتطوير 16 قطاعًا

حصل مشروع نيوم، اليوم الثلاثاء، على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في المملكة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة نيوم» برأسمال مدفوع بالكامل، وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويمنح هذا التأسيس، شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة، وهي: تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل؛ حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.

وتتولى الشركة الجديدة مهامَّ رئيسة، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعًا، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة، مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.

وتعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتم تصميم مشروع نيوم كمشروع دولي موجه إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة: إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل المملكة وطنًا طموحًا ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات.

كما ستسهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين: الأول- العوائد المالية المباشرة التي ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك. والثاني- وقف التسرب الاقتصادي؛ إذ سيوفر المشروع فرصًا إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل الإنفاق في الخارج.

ويدير مشروع نيوم فريق دولي مكون من أكثر من 30 جنسية، ويرأس شركة نيوم المهندس نظمي النصر الذي سبق أن تولى تطوير وإدارة العديد من المشاريع العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق، الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشرة نخبة من التنفيذيين والخبراء يتم استقطابهم من كل دول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، إن دور شركة نيوم سيكون فريدًا وتاريخيًّا؛ فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد.

ومنذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.