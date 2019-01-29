شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الثلاثاء إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنه يشعر بتفاؤل حذر، وذلك وفقا لبيان صدر من مكتبه. وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو أيار مما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون والذي يعاني اقتصاده من الركود.

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