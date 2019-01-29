شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يتضامن مع السودان فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الجلسة التى عقدها اليوم، الثلاثاء، تضامن المملكة مع جمهورية السودان فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال المجلس - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" ـ إن هذا التضامن يجسد مواقف المملكة الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الصديقة والحرص على أمنها واستقرارها.. مقدراً فى هذا الشأن تأكيد الملك سلمان على أن أمن السودان هو أمن للمملكة، واستقرارها هو استقرار لها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد مجلس الوزراء السعودى التأكيد على رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصرى ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.