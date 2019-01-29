فرقاطة تركية تصل إلى ميناء قطري (صور)

وبحسب وزارة الدفاع القطرية، فإن الزيارة تهدف إلى إجراء تمارين مشتركة مع القوات البحرية الأميرية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقبال الفرقاطة قائد مجموعة الصواريخ المقدم ركن، لحدان جمعة المهندي، وعدد من ضباط القوات البحرية الأميرية.

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