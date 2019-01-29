"أنصار الله": التحالف يستهدف فريق نزع الألغام في الحديدة

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قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "بينما كان فريق نزع الألغام في مدينة الحديدة يقوم بمهامه لفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وفقا لاتفاق مع المنسق الأممي وبحضور فريقه، قامت قوى العدوان باستهداف المهندس محمد فؤاد العذري فسقط شهيدا على الفور".

وأضاف عبد السلام: "تثبت قوى العدوان عمليا أنها من تعرقل خطوات السلام، وخروقاتها باتت تتسع بشكل أكبر".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"الحوثيين" يحيى سريع في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "استشهاد أحد أعضاء فريق نزع الألغام ظهر اليوم في الحديدة جراء إصابته في جنوب غربي كيلو 16 في أثناء وجود ضباط الفريق الأممي، وضباط الارتباط، في المكان لفتح الطريق من كيلو 13 باتجاه مطاحن البحر الأحمر".

وقال سريع: "الأمم المتحدة والفريق الأممي يجب أن تتحمل مسؤوليتها إزاء الخروقات المستمرة للعدوان ومرتزقته في الحديدة"، مطالبا المبعوث الأممي ورئيس فريق المراقبين "بإدانة تلك الخروقات وإعلان الطرف الآخر باعتباره طرفا معرقلا للاتفاق".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.