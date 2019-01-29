بعد جدل تجنيس اللاعبين... تصريحات مفاجئة من أمير قطر قبل لقاء منتخب اليابان

وأشاد الأمير تميم، بالمنتخب القطري الذي "قدم مستويات جيدة جدا"، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو.

وقدم الأمير تهنئته لرئيس الوزراء والشعب الياباني على وصول المنتخب الياباني للدور النهائي، مضيفا: "ونحن فخورون بمنتخب قطر الذي أدى مستويات جيدة جدا وهو فريق شاب نُعِدُّه للمستقبل.. وغالبية لاعبيه من خريجي أكاديمية أسباير وهي أكاديمية التفوق الرياضي… ونتمنى لهم التوفيق اليوم".

وأثير جدل حول كثرة اللاعبين المجنسين في المنتخب القطري، ومن ذلك ما قاله ضاحي خلفان، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الإمارات، الذي وصفه بأنه "منتخب يمثل كل الدول ما عدا قطر".

وتأسست أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي عام 2004 بهدف الكشف والمساعدة في تطوير الرياضيين القطريين، ويعد بطل العالم الحالي في الوثب العالي معتز برشم من أبرز خريجيها.

أعرب الأمير عن تمنيه ملاقاة اليابان في المباراة النهائية.

وكان المنتخب القطري تصدر ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الآسيوية بالإمارات، برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على لبنان (2- 0) وعلى كوريا الشمالية (6 — 0) وعلى السعودية (2- 0)، ثم فاز في دور الـ16 على العراق (1- 0)، وفاز في ربع النهائي على كوريا الجنوبية (1- 0).

والتقى منتخب قطر مع نظيره الإماراتي اليوم في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، وفاز العنابي برباعية نظيفة، ليلتقي اليابان التي تأهلت إلى النهائي بعد فوزها على إيران بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.