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اليمن يسعى لإلغاء التجميد عن حسابته في البنوك الغربية

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© REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي، أن "إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية".

وأشار إلى "أن البنوك الألمانية تتولى سداد التزامات اليمن بعملة اليورو وفق الاتفاقيات الموقعة بينها والبنك المركزي اليمني".

بدورها، أكدت سفيرة ألمانيا "التخاطب مع البنوك الألمانية بهذا الشأن وأنها في انتظار الرد".

كما جرى في اللقاء "استعراض إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية وما تم سحبه من الوديعة حتى الآن"، بحسب المصدر.

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