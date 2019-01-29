واشنطن — سبوتنيك وتابع "لم يعد التنظيم يسيطر على مناطق رئيسة، ولم يعد يسيطر على مراكز سكانية مهمة".
وأضاف "إذا استطعنا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمدة عامين، فإنني أقول إن 95.5% من المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش قد تمت إعادتها إلى السوريين. في غضون أسبوعين سيكون 100%".
وتابع أن "الولايات المتحدة مازالت في مراحل مبكرة فيما يتعلق بالانسحاب العسكري المعلن من سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتوقع تحرير الأراضي السورية من "داعش" خلال بضعة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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