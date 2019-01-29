واشنطن تتوقع تحرير الأراضي السورية من "داعش" خلال بضعة أسابيع

واشنطن — سبوتنيك وتابع "لم يعد التنظيم يسيطر على مناطق رئيسة، ولم يعد يسيطر على مراكز سكانية مهمة".

وأضاف "إذا استطعنا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمدة عامين، فإنني أقول إن 95.5% من المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش قد تمت إعادتها إلى السوريين. في غضون أسبوعين سيكون 100%".

وتابع أن "الولايات المتحدة مازالت في مراحل مبكرة فيما يتعلق بالانسحاب العسكري المعلن من سوريا".