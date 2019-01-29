شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تعتمد اللائحة الفنية لإنتاج «الخبز» وضبط الملح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية السعودية رقمSFDA.FD 2362/2018 “الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز”، واتخذت إجراءات لضبط كمية الملح.

ووضعت اللائحة حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على (1 جرام / 100 جرام) من المنتج النهائي.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في “الهيئة” عبدالرحمن السلطان إن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف “استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي”، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها، مع متطلبات منظمة الصحة العالمية “WHO” الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

وتابع أن منتجات الخبز تعد أحد أكثر الأغذية استهلاكاً في دول العالم كافة وبشكل يومي، وقد يكون مصدراً رئيساً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولذلك أصدرت الهيئة تعميماً لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن “الهيئة” ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 / 04 / 2019، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.

ولفت السلطان إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 جرام لكل 100 جرام من الخبز.