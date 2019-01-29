قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين اثنين من بلدة بلعا في محافظة طولكرم، ومواطنا واحدا من كل من بلدة عورتا في محافظة نابلس، ومن بلدة سلواد في محافظة رام الله.
كما أصيب شاب من مخيم العزة شمال بيت لحم برضوض وكدمات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، غرب بيت لحم، ونُقل إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، لتلقي العلاج. وفي 15 يناير الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن 9 مواطنين جرى اعتقالهم
كما أصيب شاب من مخيم العزة شمال بيت لحم برضوض وكدمات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، غرب بيت لحم، ونُقل إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، لتلقي العلاج.
وفي 15 يناير الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن 9 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة جنين وجميعهم من بلدة يعبد، بالإضافة إلى 4 معتقلين من محافظة نابلس.
وأضاف الأسير، أن 6 مواطنين اعتقلوا من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، أما في جنوب الضفة، فاعتقل الاحتلال 5 مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 4 مواطنين من عدة بلدات في محافظة بيت لحم.
وجرفت آليات تابعة للمستوطنين، 30 دونما في خربة يانون جنوب نابلس.(التفاصيل)
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