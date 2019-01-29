انت الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين اثنين من بلدة بلعا في محافظة طولكرم، ومواطنا واحدا من كل من بلدة عورتا في محافظة نابلس، ومن بلدة سلواد في محافظة رام الله.

كما أصيب شاب من مخيم العزة شمال بيت لحم برضوض وكدمات جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، غرب بيت لحم، ونُقل إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، لتلقي العلاج. وفي 15 يناير الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن 9 مواطنين جرى اعتقالهم