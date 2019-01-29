مفكرة بولتون تفضح ترامب..هل تتدخل أمريكا عسكريا في فنزويلا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يكن يعلم، جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، أن مفكرته السرية ستفضحه سريعا، بشأن مخططات أمريكية عن قرب عملية عسكرية في فنزويلا..

المفكرة السرية كشفها مصور صحفي، عن طريق التقاط صورة لبولتون عن غير قصد، وهو يحمل دفتر ملاحظات مدوناً عليه معلومات مهمة تناقلتها الصحافة الأمريكية بشكل واسع.

ويظهر في الصورة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وهو يحمل مذكرة مكتوباً عليها: أرحب بمحادثات أفغانستان.. قوة عسكرية مكونة من 5 آلاف جندي إلى كولومبيا"، بحسب ما تناولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين، ذكرت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض يفكر في نشر قوات أمريكية عند جارة فنزويلا الغربية في حال الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحرك وشيك.

ورداً على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، حول إمكانية استخدام القوة العسكرية مع فنزويلا، أكد بولتون أن "الرئيس (دونالد) ترمب كان واضحاً في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة".

وفي ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بولتون والرئيس الكولومبي إيفان دوكي، بوضع خطة لاغتياله وتغيير السلطة في فنزويلا، مشيراً خلال مؤتمر صحفي: "السيد بولتون عين مسؤولاً عن خطة لتدبير الانقلاب واغتيال نيكولاس مادورو وتشكيل حكومة انتقالية".

أضاف مادورو أن بولتون على اتصال مع اليمينيين المتطرفين في فنزويلا، و"حوّل كولومبيا إلى قاعدة لتنفيذ هذه العمليات وتحقيق هذه الخطط المجنونة"، متهماً حكومة الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، بالتورط في هذه الخطة.

كما كشف مادورو عن "خطة لتدريب مرتزقة" لشن هجمات على الحدود، وتحميل المسؤولين الفنزويليين المسؤولية عنها وتضليل الرأي العام الدولي لـ"تبرير الهجوم على فنزويلا"، مضيفاً أن قاعدة شمال شرقي كولومبيا على الحدود الفنزويلية، يتدرب فيها 734 مرتزقاً، بينهم كولومبيون وفنزويليون.

وحذر مادورو من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مؤكداً أن القوات المسلحة لبلاده "ستلقن (المعتدين) درساً في الكرامة". كما اتهم الرئيس الفنزويلي وسائل الإعلام الأمريكية بشن حملة دعائية ضد فنزويلا ونشر العديد من المواد السلبية عنها منذ يناير 2018.

ويوم السبت (26 يناير) أمهل الاتحاد الأوروبي حكومة مادورو 8 أيام لإجراء انتخابات جديدة، وإلا فإنه سيعترف بخصمه خوان غوايدو رئيساً للبلاد، في حين انقسمت دول العالم بين مؤيد ومعارض للرجلين.

يذكر أن فنزويلا تمر منذ أيام بوضع قلق نتيجة عدم وضوح الرؤية حول مستقبل رئيسها الحالي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة قوية يقودها رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالدعوات الصريحة للتدخل في فنزويلا التي تطلقها واشنطن، وذلك خلال تعليقه على مذكرة لجون بولتون، تكشف نشر آلاف الجنود الأمريكيين في كولومبيا.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء:"لقد قرأت للتو التقارير التي تفيد بأن جون بولتون، الذي كان على ما يبدو يعقد مؤتمراً صحفياً أمس، ترك وفقاً لوسائل الإعلام ملاحظات سرّية غير مكشوفة لاحظتها الكاميرات، وقد احتوت على عبارة:"خمسة آلاف جندي في كولومبيا".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو:"إن هذا يؤدي لإثارة الكثير من الأفكار والهواجس، خاصة في ظل الدعوات الصريحة في الولايات المتحدة وفى العديد من الدول الأخرى، لاستخدام الدول المجاورة لفنزويلا معبرا للتدخل عسكريا في أزمتها، تحت ذريعة الوضع الإنساني الصعب".

أيضا كانت ترددت أنباء قبل أيام، عن إرسال موسكو 400 مقاتل روسي لحماية مادورو، بل أن ينفيها الكرملين.

هذا وقبل أيام، أعلنت حكومة كوبا أن الهدف الحقيقي من الخطوات الأمريكية تجاه فنزويلا هو السيطرة على ثرواتها الطبيعية.

وجاء في بيان للحكومة الكوبية، أن "السيطرة على الموارد الغنية والإساءة إلى منجزات فنزويلا، التي تضرب مثالا على التحرر وحماية كرامة واستقلال أمريكا، هذه هي الأهداف الحقيقية للخطوات ضد فنزويلا".

ودانت الحكومة الكوبية بشدة "محاولة الانقلاب" في فنزويلا من قبل "قوى عميلة" للولايات المتحدة، وأكدت "تضامنها مع حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".

تجدر الإشارة إلى أنه لطالما تدخلت الولايات المتحدة في شؤون جيرانها الجنوبيين، سياسيا وعسكريا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس مونرو شكلا من أشكال الحماية على نصف الكرة الأرضية مطلع القرن التاسع عشر، فيما عرف بـ"مبدأ مونرو".

في الأغلب كانت هذه التدخلات الأمريكية بدافع مصالح تجارية أو لدعم قوى تميل إلى اليمين في مواجهة قادة يساريين.

ففي عام 1846 الولايات المتحدة تغزو المكسيك وتستولي على مكسيكو سيتي عام 1847. وفي عام 1903دبرت أمريكا استقلال بنما عن كولومبيا، وتكتسب حقوقا سيادية على المنطقة التي ستقام فيها قناة بنما فيما بعد لتربط طرق الملاحة بين المحيطين الأطلسي والهاديء. وفي عام 1903 كوبا والولايات المتحدة توقعان معاهدة تسمح بسيطرة أمريكية شبه كاملة على الشؤون الكوبية. والولايات المتحدة تقيم قاعدة بحرية في خليج جوانتانامو.

وفي عام 1954، أطاحت أمريكا برئيس جواتيمالا جاكوبو أربينز في انقلاب دعمته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)

وفي عام 1964 دعمت أمريكا انقلابا أطاح بالرئيس البرازيلي اليساري خواو غوالارت، وفي عام 1965 تدخلت القوات الأمريكية في جمهورية الدومينيكان للتدخل في حرب أهلية، حيث غزا 42 ألف جندي أمريكي البلاد الكاريبية في 28 أبريل 1965، وبحلول نهاية الحملة التي قتل 3000 من قوات الدومينيكان و31 من أفراد الجيش الأمريكي، وكان مبرر الغزو هو الاضطرابات المحيطة ومحاولات استعادة حكومة خوان بوش.

وفي عام 1983 غزت القوات الأمريكية جزر غرينادا في الكاريبي بعد أن اتهمت حكومتها بالتحالف مع كوبا الشيوعية، وفي عام 1989 تدخل الجيش الأمريكي في بنما للإطاحة بالرجل القوي مانويل نوريغا.

وفي عام 2002، الإطاحة بالرئيس الفنزويلي هوغو تشافير لمدة يومين قبل أن يستعيد السلطة مرة أخرى، واتهم تشافيز وحلفاءه الولايات المتحدة بدعم محاولة الانقلاب ضمنيا.