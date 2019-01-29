يوم دام في إدلب.. تفجيرات وقصف ومجازر في عاصمة المهجرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يوم دام شهدته عاصمة المهجرين (إدلب)، تفجيرات في مقر حكومة الإنقاذ، تزامن مع قصف للنظام على المدينة، واختراقات للهدنة لمرات عديدة.

إدلب والتي تلقب بعاصمة المهجرين، باتت مقصدا للأ سد والروس، فرغم وجود هدنة دولية برعاية تركية وإيرانية وروسية، إلا أن موسكو مؤخرا أعلنت عن قرب قيام عملية عسكرية في المدينة.

وفي الساعات الأخيرة، ارتكبت ميليشيا أسد الطائفية مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال إثر استهدافها بشكل مركز منازل المدنيين والأسواق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

وذكرت تقارير إعلامية إن الحصيلة الأولى للقصف تؤكد مقتل 11 شخصا غالبيتهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح.

وأكدت التقارير، استهداف المدينة من قبل ميليشيا أسد الطائفية بعشرات الصواريخ، مشيراً إلى أن القصف استمر لعدة ساعات.

بدورها عملت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) على مساعدة المصابين ونقلهم إلى النقاط الطبية.

في حين، قالت وكالة (إباء) التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" إن انفجاراً هز مدينة إدلب (الثلاثاء) استهدف مقر رئاسة وزراء "حكومة الإنقاذ".

وأوضحت الوكالة في بيان أن امرأة ترتدي حزاماً ناسفاً فجرت نفسها داخل المبنى.

وأضافت "الانتحارية اشتبكت مع حرس المبنى لمدة دقيقتين ثم فجرت نفسها.

وتتعرض مناطق في إدلب وريف حماة الشمالي لحملة قصف متواصلة منذ 5 أيام من قبل ميليشيا أسد والاحتلال الروسي وخاصة في ريف حماة حيث خلف القصف المتواصل عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال إضافة إلى دمار أكثر من 50 منزلاً.

يذكر أن جميع المناطق التي تتعرض للقصف في الشمال السوري تدخل ضمن "اتفاق سوتشي" الذي ترعاه موسكو وأنقرة والذي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة و"خفض التوتر".

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على إدلب منذ عام 2015 ويقطن فيها نحو 3 ملايين شخص، ونصفهم نازحون من مناطق اقتتال أخرى، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتقع إدلب ضمن مناطق "خفض التوتر"، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

وتعد إدلب (شمال) من أوائل المحافظات السورية التي انتفضت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وقد خضعت لسيطرة المعارضة منذ عام 2015، وتلقب بالمدينة الخضراء، وعرفت التهجير والنزوح والقصف، ووضعت ضمن المنطقة الرابعة من خفض التصعيد بحسب اتفاق أستانا6.