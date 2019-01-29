الالاف يعتصمون في مدينة بورتسودان شرقي السودان

الخرطوم / الاناضول

اعتصم الاف السودانيين، الثلاثاء، في مدينة بورتسودان أكبر مدن شرق البلاد، احياءا للذكرى الـ14 " لشهداء المدينة"، بالتزامن مع "مواكب الشهداء" التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين و3 تحالفات معارضة.

وفي عام 2005 شهدت مدينة بورتسودان شرقي البلاد، صدامات دامية بين المتظاهرين والشرطة والقوات الأمنية أدت بحياة 22 شخاصاً, فيما سميت " مجزرة بورتسودان".

وقال تجمع المهنيين عبر صفحته في " فيسبوك"بورتسودان تحي أحدى مآسي النظام ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان".

وأضافت" التأبين يضج بالهتافات المناوئة للنظام والمطالبة بالرحيل الفوري".

وأفاد شهدو عيان الخليج 365 أن الالاف اعتصموا الثلاثاء، بميدان "شهداء البجة" بحي ديم العرب في مدينة بورتسودان" إحياء لقتلى المدينة في العام 2005.

وأضاف أن الاعتصام بدأ منذ 8 صباحا الساعة6:00 بتوقيت (غ.ت) ويستمر حتى الساعـة 16:00 بتوقيت (غ.ت).

وذكر الشهود أن المعتصمون رفعوا شعارات ضد الحكومة، كما خاطبت الجموع أحزاب سياسية".

وتابع "أن القوات الأمنية طوقت ميدان الاعتصام من كل الاتجهات لمنع المعتصمين من الوصول إلى الشارع للتظاهر، كما أنها لم تتدخل لفض الاعتصام".

وفي وقت سابق اليوم أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (نقابي غير حكومي)، وثلاثة تحالفات معارضة، عن 24 موقعًا لتجمع المحتجين، تمهيدًا للتحرك في "مواكب (مسيرات) الشهداء " صوب مقر المحليات (المحافظات) بالعاصمة السودانية، الثلاثاء.

ومنذ 19 ديسمبر تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.