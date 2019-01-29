مباحثات تركية أردنية لتعزيز التنمية الاقتصادية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحثت تركيا والأردن، الثلاثاء، تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزيرة التخطيط الأردنية ماري قعوار، وسفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز، وفق ما أوردته السفارة التركية، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأشار قرة غوز، حسب البيان، إلى أن "تركيا تولي اهتماما للتنمية الاقتصادية والازدهار في البلد الصديق والشقيق الأردن".

وقدّم السفير التركي، معلومات للوزيرة قعوار، حول نشاطات وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في الأردن.

من جهتها، أثنت الوزيرة قعوار، على التجربة التركية في مجال المساعدة الاجتماعية والتضامن؛ وذكرت أنه من "دواعي سرورها أن تعمل وزارتها بالتعاون الوثيق والتنسيق مع تيكا"، بحسب البيان ذاته.

وتناول اللقاء "مؤتمر الأردن"، الذي سيعقد في لندن في 28 فبراير/شباط الداخل، واجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيقام في الأردن، في أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مبادرات التعاون الدولي الأخرى.