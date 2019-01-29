سوريا.. مقتل 5 مدنيين في خرق جديد للنظام لاتفاق "سوتشي"

إدلب (سوريا)/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين وجرح 25 آخرين على الأقل، في قصف شنه النظام السوري ومجموعات إرهابية تابعة لإيران، الثلاثاء، على أحياء سكنية ضمن منطقة خفض التصعيد، شمال غربي البلاد، في انتهاك جديد لاتفاق "سوتشي".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن النظام استهدف بقصف مدفعي كثيف، مدينة معرة النعمان، وقريتي التح، وحوش القصابية، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الجنوبي (شمال غرب).

وأفاد مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، لمراسل الخليج 365، أن النظام كثف قصفه على المنطقة، بعد ظهر الثلاثاء.

وأشار حاج يوسف، إلى سقوط 13 قذيفة مدفعية على معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وجرح 25 آخرين، حسب الأرقام الأولية.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية في المناطق المستهدفة، وعدد القتلى والجرحى مرشح للازدياد.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب ومحيطها.

ووفقا لإحصاء أجرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسبب قصف قوات النظام على المنطقة بمقتل 45 مدنيا، بينهم 6 نساء و22 طفلا، إلى جانب جرح عشرات الآخرين، في الفترة الممتدة بين 17 سبتمبر/أيلول و24 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي، رغم استمرار النظام بخرق الاتفاق.