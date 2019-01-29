مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8581.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 136 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, صادرات, الواحة, بوان, ومجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات استثمار, أنابيب, العربي, ساب, وأسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.36% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، الإنماء, كيان السعودية, والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, الراجحي, سابك, الإنماء، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.89 نقطة ليقفل عند مستوى 2912.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 83 ألف سهم تقاسمتها 93 صفقة.