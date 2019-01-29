انت الان تتابع 42 قتيلًا وجريحًا في انفجار مدينة المخا باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين مساء أمس الإثنين، في انفجار بمدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بحسب وكالة "رويترز"، بعد أن كانت الحراسة للإمارات المتحالفة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تساندها السعودية. وتخوض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة سنوات في اليمن ضد حكومة هادي التي يدعمها تحالف تقوده السعودية، وأطلقت شرارة أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان العالم.

وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز، أن 6 قتلى سقطوا وأصيب 36 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، لحظة اكتظاظه بالزبائن، بحسب "سبوتنيك". وأضاف، أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني، مشيرًا