انت الان تتابع حملة تبرعات لرهف.. والقنون: أنا فخورة بذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«الأخت السرية».. حركة أطلقت نداء على أشهر موقع تبرعات في العالم، وذلك لجمع أموال للفتاة السعودية اللاجئة في كندا «رهف محمد القنون»، إذ تمكنت الحركة، بعد 15 يوما من إطلاق النداء، من جمع مبلغ قدره 6870 دولارا أمريكيا، حيث تم إطلاق الحملة إثر فرار الفتاة السعودية إلى تايلاند ومنها إلى كندا، والهدف منها جمع مبلغ قدره 100 ألف دولار، وجاء في نص النداء المنشور على موقع «gofundme»، أن «رهف القنون التي لا تزال مراهقة في الثامنة عشرة من عمرها، أظهرت قدرا هائلا من الشجاعة بعد فرارها من بلدها وعائلتها في المملكة العربية السعودية».

وأضافت الحركة: «باعتبارنا أختا سرية عالمية، فإننا سوف نعتني بها بمجرد وصولها بأمان، لكننا بحاجة إلى المساعدة للتأكد من أن لديها أموالا لإعادة التوطين والحماية، ولأن قصتها اكتسبت اهتماما عالميا، فهذه الأموال مطلوبة لتنشئتها بأمان في بلد جديد»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. بدورها، أعربت رهف