الان تتابع فلكية جدة: مثلث سماوي يزين سماء السعودية فجر الخميس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الخميس 31 يناير 2019 انتظام هلال قمر نهاية شهر جمادى الأولى مع كوكبي الزهرة والمشتري في مثلث سماوي استثنائي مشاهد باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة.

ويعتبر من السهل رؤية القمر والزهرة والمشتري لأنهم ثاني وثالث ورابع ألمع الأجسام في قبة السماء على التوالي بعد الشمس.

وإلى جانب الانتظام، فإن القمر سيعبر مباشرة أمام كوكب الزهرة في ظاهرة رائعة تسمى ” الاحتجاب” وستحدث بسماء المحيط الهادي ولن تكون مشاهدة بسماء الوطن العربي.

ويوما بعد يوم، فإن القمر يتجه نحو الشرق “نحو شروق الشمس”، ويشير الجانب المضيء من القمر المتناقص دائمًا باتجاه حركته أمام النجوم والكواكب، بمعنى أن التغيير اليومي لموقع القمر بالنسبة للنجوم يكشف إلى أي مدى قطع رحلته الشهرية في مداره حول الأرض.

وخلال الشهر فإن القمر يعبر أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج والكواكب، ولمدة يوم أو يومين يكون القمر قريب من أحد الكواكب في قبة السماء ولكنهما ليسا قريبين فعليًا في الفضاء.