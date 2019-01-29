محققون أمميون باغتيال خاشقجي على أبواب قنصلية السعودية.. هل تسمح الرياض؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد قرابة 4 أشهر على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بالعاصمة التركية اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي، بدأت تأخذ القضية منحى آخر، بعدما أرسلت الأمم المتحدة محققة دولية تابعة لها، لدخول القنصلية التركية..

المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار أفادت أنها تأخرت في إبلاغ السلطات السعودية برغبتها في دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنه يتوجب إمهال المسؤولين وقتا لتقييم الطلب.

وأضافت كالامار عقب تفقدها اليوم محيط القنصلية أنها ستقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر يونيو المقبل، وأنه سيكون جاهزا وعلنيا في جلسة المجلس خلال الشهر نفسه.

المحققة الاممية امام سفارة السعودية باسطنبول

كما تلتقي المقررة الأممية مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان للاطلاع على تفاصيل أوسع بشأن تحقيقات بلاده في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت مصادر في وزارة العدل التركية وفق تقارير إعلامية، أن أنقرة تدعم بكل الوسائل مهمة كالامار وستقدم لها كامل التسهيلات، وكذلك المعلومات التي ستبرز أهميتها فور تقديم المقررة الدولية تقريرها للأمم المتحدة.

وكانت المقررة الأممية بحثت أمس في العاصمة أنقرة مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل مسار التحقيق في قضية خاشقجي.

من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يعتبر عمل المقررين الخواص مهما للغاية، وإنه يشجع الدول الأعضاء على التعاون معهم.

وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان الأمين العام للمنظمة الدولية يعتقد أن على السعودية أن تتعاون مع تحقيقات أنييس كالامار في مقتل خاشقجي.

وكانت كالامار أعلنت الأسبوع الماضي أن فريقا قانونيا ومختصا في الطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين، سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على الدول والأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

ويرافقها في زيارتها المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.

وأصبحت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية منذ الثاني من أكتوبر الماضي.

وفي الساعات الأخيرة، كانت قضية خاشقجي على موعد مع تحيق جديد، لكن هذه المرة "دوليا"، بعد إعلان الأمم المتحدة أسماء الفريق الدولي للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ حسب "رويترز".

وكانت النيابة العامة السعودية قد ​أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

هذا ومع مماطلة هيئة التحقيق السعودية بحسب تصريحات تركية، بدأت تصعد أنقرة من القضية نهاية العام الماضي لتأخذ منحى دوليا.

التصعيد في قضية اغتيال جمال، جاء كحال الثلاثة أشهر الماضية، من قبل الجانب التركي، تحديدا على لسان الرئيس التركي رجب أردوغان.

وتتهم تركيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غض الطرف" عن قضية مقتل خاشقجي، لكون المتهم الرئيس فيها حليفه المقرب محمد بن سلمان. وتؤكد أنقرة أنه "يجب ألَّا ننأى بأنفسنا عن القيم الإنسانية".

من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السعودية تريد أن تُنسي العالم جريمة قتلها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي لقيت قضيّته تركيزاً دولياً على مدار أشهر مضت.

من هو جمال خاشقجي؟

جمال خاشقجي معارض سعودي من نوع مختلف، فريد من نوعه، وهو معتدل ومعروف جيداً وصاحب علاقات واسعة ومؤثر للغاية داخل السعودية وخارجها.

ولد خاشقجي بالمدينة المنورة عام 1958، بدأ مسيرته الصحافية في صحيفة جازيت، حيث عمل مراسلاً لها، وفي الفترة بين 1987 إلى 1990 عمل مراسلاً لعدة صحف يومية وأسبوعية، ليقدم من خلالها أفضل تغطية لأحداث أفغانستان والجزائر والكويت والسودان والشرق الأوسط.

ونتيجة لنجاحاته في تغطية هذه الأحداث تم تعيينه لمنصب نائب رئيس تحرير صحيفة "أراب نيوز" في عام 1999، واستمر في منصبه هذا حتى عام 2003.

وفي عام 2004 تم تعيينه رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية، ولكن تعيينه في هذا المنصب لم يدم طويلاً، إذ أقيل من هذا المنصب بعد 52 يوماً فقط من بدء تعيينه. ومنذ هذا الوقت عمل مستشاراً إعلامياً للأمير تركي الفيصل.

وتم تعيين خاشقجي عام 2007 رئيس تحرير لجريدة الوطن، وكان هذا القرار هو القرار الثاني لتعيينه في هذا المنصب، ثم أرغم على الاستقالة في عام 2010 دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، حيث تضاربت الأسباب وقتها ورجح كثيرون أنه استقال بسبب ما نشر في الجريدة من الكاتب إبراهيم الألمعي عن معارضته لفكرة السلفية.

عين في عام 2010 مديراً عاماً لقناة العرب الإخبارية، التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، والتي بدأت البث في عام 2015، ولم يستمر إطلاقها إلا يوماً واحداً.

وعمل أيضاً معلقاً سياسياً للقناة السعودية المحلية ومحطتي "MBC" و"BBC" وأيضاً قناة الجزيرة.

استطاع الصحفي والإعلامي جمال خاشقجي أن ينجح ويلتقي بأسامة بن لادن؛ حيث أجرى العديد من المقابلات واللقاءات الخاصة معه في عدة مناسبات، وذلك قبل أحداث سبتمبر 2001.

وعرف خاشقجي بكونه صاحب علاقات متوازنة مع المعارضين الإسلاميين والليبراليين على حد سواء في السعودية وخارجها، وله حضور قوي في قضايا إقليمية مهمة مثل سوريا ومصر واليمن، والملف الإيراني.

وكان خاشقجي مقربا من دوائر السلطة في السعودية، قبل أن يتحول إلى منتقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ اعترفت المملكة، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، وسط مطالبات بتحديد مكان الجثة.