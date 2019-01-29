مقتل سبعة يمنيين بينهم مصور لقناة إماراتية بانفجار في غرب اليمن

اسماء السيد - دبي: قتل سبعة مدنيين يمنيين، بينهم مصور يعمل لقناة إماراتية، وأصيب أكثر من 20 بجروح، بانفجار في سوق في مدينة المخا الساحلية الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة المعترف بها، حسبما أفادت الثلاثاء مصادر عسكرية وطبية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع مساء الإثنين، ونجم من عبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية جرى تفجيرها عن بعد، بينما كانت مركونة في وسط سوق شعبية في المخا المطلة على البحر الحمر.

وأعلن من جهته وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها معمر الإرياني، أن زياد الشرعبي الذي يعمل مصورًا لقناة أبوظبي الفضائية، قتل في الانفجار، بينما أصيب فيصل الذبحاني مراسل القناة نفسها بجروح، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" مقتل الشرعبي في الهجوم، متّهمة الحوثيين بالوقوف خلفه. ولم تتبن أي جهة هذا التفجير.

وبحسب المسؤول العسكري وطبيب في المدينة، أدّى الهجوم إلى مقتل ستة مدنيين على الأقل، بينما أشار الإرياني إلى إصابة 20 بجروح.

تتمتع مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر باستقرار أمني نسبي منذ أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها من أيدي الحوثيين في يوليو 2017.

وتضم المدينة مراكز عسكرية للقوات الحكومية ولقوات التحالف العسكري الداعم لهذه القوات، وخصوصًا القوات الإماراتية التي تقود العمليات العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران على ساحل البحر الأحمر.

وتعتبر المخا منطلقًا للهجمات باتجاه مدينة الحديدة الواقعة على بعد 150 كلم شمالًا، والتي تسعى القوات الحكومية إلى استعادتها منذ أشهر.