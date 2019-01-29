دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق واتس آب "ويب" يدعم الآن ميزة صورة داخل صورة

قبل نحو عام من الآن، أضافت واتس آب ميزة صورة داخل صورة “picture-in-picture” في تطبيقها من على iOS، وفي أكتوبر من العام الماضي ظهرت الميزة في نسخة تجريبية على أندرويد، حتى تم الإعلان عنها رسميًا قبل أشهر قليلة من الآن، والآن التحوّل في طريقة على سطح المكتب، حيث أصبح يدعم واتس آب ويب هذه الميزة الآن.

وهنا تحتاج إلى الإصدار WhatsApp Web 0.3.204 للتمتع بهذه الميزة، وإذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم، فسيتعين عليك مسح ذاكرة التخزين المؤقت ومن ثم إعادة التشغيل، وعندما تعمل يمكنك النقر على أي معاينة للفيديو بهدف رؤيتها مفتوحة في نافذة عائمة فوق محادثتك الحالية.

وعلى هذه النافذة تستطيع نقل الفيديو أو تغيير حجمها أو التبديل إلى وضع ملء الشاشة والتحكم في التشغيل ومستوى الصوت وفتح عنوان URL الأصلي إذا لزم الأمر، أخيرًا يجب أن تعمل هذه المزية لمقاطع الفيديو من يوتيوب وفيسبوك وإنستقرام و Streamable، وأشار بعض المستخدمين بعدم وصول الميزة، بالتالي إن كنت من مستخدمي واتس آب ويب فعليك الانتظار أيامًا أخرى.

التدوينة تطبيق واتس آب “ويب” يدعم الآن ميزة صورة داخل صورة ظهرت أولاً على عالم التقنية.