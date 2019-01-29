دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة نوى "nawaa" تساعدك على تصميم نموذج لأعمالك وتنظيمها بكل سهولة

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وغير مكلفة في صناعة نموذج لأعمالك بتصميم خاص يساعدك على تنظيمها بشكل مميز، فإن هناك القليل من الخدمات التي يمكنها أن تعرض ذلك؛ حيث تظهر خدمة نوى “nawaa” كشكل مميز لمساعدة أصحاب الأعمال على تنظيمها بطريقة مناسبة.

يستطيع المستخدم بكل سهولة الاشتراك والاستفادة من الخدمة، حيث بمجرد فتح الصفحة الرئيسية للموقع ستظهر واجهة بسيطة وفي الأعلى خيارين لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، وبمجرد إنشاء حساب والدخول إلى الواجهة سيجد أمامه مساحة عمل يمكنه تسميتها كما يشاء تحتوي على خيارات لإضافة شريحة العملاء، بيانات العلاقات معهم، القيمة المضافة، الأنشطة الرئيسية، الشركاء، والموارد الرئيسية، فضلًا عن هيكل التكاليف، القنوات، ومصادر الإيرادات.

وتعتبر نوى “nawaa” بخياراتها الكثير خدمة شاملة لأغلب أصحاب الأعمال كون تلك الخيارات هي ما يحتاجها صاحب العمل لتنظيم عمله والاشراف عليه.

ما يميز خدمة نوى “nawaa” هو كونها سحابية، أي أن المشترك يستطيع الوصول لبياناته من أي مكان وأي جهاز للاطلاع كل ما هو جديد أو إضافة غيره، والشيء الأخر هو إمكانية إنشاء أكثر من مساحة عمل الأمر الذي بدور يساعد أصحاب المشاريع الموسعة على إدارة كل قسم على حده.

التدوينة خدمة نوى “nawaa” تساعدك على تصميم نموذج لأعمالك وتنظيمها بكل سهولة ظهرت أولاً على عالم التقنية.