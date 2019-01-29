دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في مؤتمر صحفي رسمي كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها بصدد توجيه إتهامات رسمية ضد شركة هواوي الصينية أحد أكبر شركات صناعة التكنولوجيا ومعدات الإتصالات في العالم.

قائمة الإتهامات تشمل 13 إتهاماً منها إنتهام العقوبات المفروضة على أيران و سرقة اسرار التكنولوجيا التجارية من شركة T-Mobile الاتصالات حيث تتعلق التكنولوجيا المسروقة بروبوت يتم تطويرة لإختبار الهواتف الذكية.

ايضاً شملت قائمة الاتهامات قضايا مثل غسل الأموال وعرقلة العدالة والتهرّب من العدالة وعدم الامتثال للقانون الأمريكي وغيرها من القضايا التي ستحرص أمريكا على إثباتها لتظهر لحلفائها مدى خطورة التعامل مع هواوي.

هواوي لم تعلق على الموضوع حتى الان ولكن وزارة الخارجية الصينية اعلنت في بيان رسمي ايضاً عن قلقها الشديد بعد قائمة الاتهامات على شركة هواوي وحثت الصين على وقف القمع غير المنطقي على الشركات الصينية مؤكدة في نفس الوقت انها ستسعى بكل حزم لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

المصدر1.2

التدوينة الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن لائحة من 13 إتهام ضد شركة هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.