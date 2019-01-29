دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق خدمة مدفوعة جديدة لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد نشر اليوم على شبكة الإنترنت عن خطط ابل لإطلاق خدمة جديدة لبث الألعاب مع رسوم وإشتراكات محددة للمستخدمين.

تستعد شركة ابل لإطلاق خدمة مدفوعة لبث الألعاب عى غرار خدمة الألعاب المقدمة من Netflix، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم أو إشتراكات لبث مجموعة من الألعاب المميزة.

ويؤكد التقرير أيضاً على أن ابل كانت قد بدأت بالفعل في النصف الثاني من 2018 في الإجتماع بمطوري الألعاب في إطار بدء تطوير خدمة الألعاب الجديدة، إلا أن التقرير لم يكشف عن قيمة الرسوم المقررة للإشتراك في خدمة ألعاب ابل القادمة، أيضاً لم يأتي التقرير على ذكر فئة الألعاب المقرر أن تقدم من خلال هذه الخدمة.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن ابل قدمت عروض للشراكة مع بعض مطوري الألعاب، بهدف دعم مطوري الألعاب بميزة التسويق والتوزيع أو دعم مطوري الألعاب في تكاليف الإنتاج لألعاب محددة، حيث تأتي هذه العروض بالشراكة كجزء من خطط ابل المستقبلية لتطوير خدمات أخرى.

يذكر أن ابل تشهد تراجع في مبيعات الإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون، إلى جانب بعض الإنخفاض في إيرادات الخدمات، وهو ما يدفع ابل لتطوير خدمات جديدة لتعويض إنخفاض الأرباح.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق خدمة مدفوعة جديدة لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.