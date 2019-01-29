شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يصل إلى الحديدة فى أول زيارة منذ اتفاق السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث إلى مدينة الحديدة اليوم الثلاثاء، فى أول زيارة له للمدينة منذ اتفاقات السويد الشهر الماضى.

وأوضح مصدر بالأمم المتحدة- وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية- أن جريفيث وصل صباحا إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر، فى زيارة تستغرق عدة ساعات، من أجل متابعة الاستعدادات لمهمة الحديدة الجديدة وفق قرار مجلس الأمن 2452، وتطبيق اتفاق الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن جريفث التقى فى الحديدة بفريق الحوثيين فى لجنة إعادة الانتشار.

وكان وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى قد قال أن الحكومة حصلت على تعهدات من الأمم المتحدة بإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة.

وتوصل طرفا النزاع فى محادثات السويد الشهر الماضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى الحديدة، وانسحاب الحوثيين من مينائها، ومغادرة قوات الطرفين من المدينة.