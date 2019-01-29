شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث بسلطنة عمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظّم وزارة الإعلام بسلطنة عمان غدا، الأربعاء، وبالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث "إعلامنا.. عهد يتجدد" بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافى.

يتضمن الملتقى إقامة ندوة (إعلام المستقبل) للفترة الصباحية، وفى الفترة المسائية سيرعى محمد بن الزبير مستشار السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادى فعاليات الحفل، حيث سيتم الاحتفال بالإعلاميين من العاملين فى المؤسسات الإعلامية ودارسى الإعلام فى مؤسسات التعليم العالى، وتكريم رواّد التلفزیون والإذاعة، والإعلان عن جوائز الإجادة الإعلامية فى مجالات التلفزیون والإذاعة، وتدشين عدد من إصدارات وزارة الإعلام، كما سيتم تكريم الإعلاميين العُمانيين الفائزين بجوائز عربية ودولية للعام الماضى 2018م، وافتتاح معرض فنى مصاحب لفعاليات الحفل.

جدير بالذكر أن الرؤية العامة من ملتقى الأسرة الإعلامية بسلطنة عمان هى صناعة وعى متناغم للإعلام العُمانى، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والإعلاميين، وإيجاد مناخ إعلامى إنسانى يدعم مختلف الجهود والمبادرات الإعلامية.