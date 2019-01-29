شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: تنظيم داعش محاصر فى جيب بشرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا محاصرون فى آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها لحماية المدنيين.

وقالت وكالة إغاثة بشكل منفصل إن 10 آلاف مدنى فروا من الجيب منذ الأسبوع الماضى ويصلون إلى مخيم جوعى وفى حالة يأس.

وقال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلى داعش الآن محاصرون فى جيب مساحته بين 5 و6 كيلومترات مربعة على نهر الفرات. ووجود زوجاتهم وأبنائهم يعنى أن القوات لا يمكن أن تشن عملية اقتحام شاملة وأن تستخدم أساليب أبطأ وأكثر دقة.