شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدشن مبادرات لنشر المكتبات بالمناطق النائية بالدول الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة المعنية بالمشاركة العربية كضيف شرف فى الدورة (50) لمعرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2019 رئيس اللجنة التنظيمية "أن اختيار جامعة الدول العربية ضيف الشرف فى اليوبيل الذهبى: لمعرض القاهره الدولى للكتاب لعام 2019 " جاء اختيارا مشرفا لتفاعلية تبرز مخزونا ثقافيا عالى التنوع وكثيف المحتوى.

وقالت " إن هذا الاختيار يستلهم النجاح غير المسبوق الذى حققته "جامعة الدول العربية" عندما حل العالم العربى ضيفا للشرف فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب لعام 2004، كما أنه يؤكد على فاعلية الدور الثقافى العربى الجماعى فى خدمة العمل العربى المشترك.

وأضافت السفيرة هيفاء أبوغزالة فى تصريحات لها اليوم، "إن هذه الفعالية تتزامن مع قرب الذكرى الرابعة والسبعين على تأسيس جامعة الدول العربية، تلك المنظمة الإقليمية الأولى التى جاءت نشأتها فى شهر مارس من عام 1945 تتويجا لحركة القومية العربية والفكر القومى العربى لتصبح أول منظمة عربية جامعة تنشأ فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر، وأول إطار مؤسسى يجسد حلم الوحدة العربية، وأول منظمة دولية تنشأ إبان الحرب العالمية الثانية والتى كان تأسيسها تجاوبا مع نداءات وتطلعات الشعوب العربية ووعيا منها بأهمية الوحدة فى سبيل تحقيق استقلال الدول العربية والحفاظ على الهوية العربية.

وأوضحت " أن رسالة جناح جامعة الدول العربية ضيف الشرف هى "إبراز إنجازات العمل العربى المشترك بقيادة "بيت العرب" هذا الصرح العربى الذى يجمع فى خزائنه مواد ثرية ترسم بالصور الحية الناطقة شخصيات وأحداث تاريخية كان من شأنها أن غيرت مجرى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للدول العربية. استعراض مسيرة العمل العربى المشترك، والتعريف بتاريخ جامعة الدول العربية، وإبراز أنشطة وإنجازات جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك فى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وشددت على أن مضمون مشاركة جامعة الدول العربية "ضيف الشرف"، تركزت على ضرورة إثراء مشاركتها وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع رواد المعرض، وذلك من خلال ، تنظيم العديد من الندوات الثقافية خلال فترة المعرض بهدف تسليط الضوء على المواضيع والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ذات الصلة بالعمل العربى المشترك، وكذلك تعريف المواطن العربى بجهود وإنجازات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى شتى المجالات التى تهمه، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الانشطة وورش العمل التى تعكس رسالة تنمية الابداع الحسى وتأصيل القيم الثقافية المصرية والعربية بطرق مبسطة تناسب الفئة العمرية من 7 سنوات حتى 12 سنة وتأخذ فى الاعتبار التنوع الثقافى بين الزائرين لجناح جامعة الدول العربية ضيف الشرف، إلى جانب منطقة القراءة الحرة التى تهدف إلى توفير مساحة مخصصة لزائرى الجناح ويتاح بها مكتبة صغيرة تتكون من بعض العناوين حول جامعة الدول العربية والعمل العربى المشترك منتقاة من مقتنيات مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتبة معهد البحوث والدراسات العربية، بهدف الإطلاع والقراءة الحرة فى تلك العناوين لنشر الثقافة المعلوماتية حول أقدم منظمة إقليمية "جامعة الدول العربية".

واشارت هيفاء أبو غزالة إلى مساهمات جامعة الدول العربية ضيف الشرف فى التنمية المجتمعية، حيث بادرت جامعة الدول العربية ضيف الشرف فى ضوء الاحتفال بمرور خمسين عاما على معرض القاهرة الدولى للكتاب الى التقدم بمبادرتين تهدفا إلى التنمية التثقيفية والمعرفية المجتمعية حول جامعة الدول العربية، ومنها مبادرة "كتاب لكل زائر": والتى تتضمن مجموعة من الإصدارات التى تتعلق بأنشطة وإنجازات جامعة الدول العربية فى مجالات العمل العربى المشترك وكذلك المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك بهدف نشر المعرفة حول جامعة الدول العربية على نطاق أوسع من خلال توفيرها لصالح زائرى جناح ضيف الشرف .

وقالت إن المبادرة الثانية هى مبادرة "مكتبة لكل جهة نائية" وتتضمن المبادرة مجموعة كتب ومواد مرجعية حول ثقافة وتاريخ وحضارة الدول العربية، وتلك المجموعات مُهداة من الهيئات الحكومية فى الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يتم الاستفادة بتلك المجموعات من خلال إنشاء مكتبات ثابتة أو متنقلة فى الجهات النائية بالدول العربية سنويا وفقا لدراسة مسحية للجهات النائية فى الدول العربية دون مكتبات أو مراكز معرفة وذلك بالتعاون المستقبلى مع اتحاد الناشرين العرب.